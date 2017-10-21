محافظ المنيا ينعي شهداء "حادث الواحات"
محافظ المنيا ينعي شهداء "حادث الواحات"
11:24 ص السبت 21 أكتوبر 2017
عصام البديوي محافظ المنيا
المنيا ــ ريمون الراوي:
نعى عصام البديوي محافظ المنيا، شهداء الوطن رجال الشرطة الأبرار الذين استشهدوا أمس الجمعة، في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات.
وقال المحافظ، إن الشهداء اختارهم المولى عز وجل لينضموا إلى صفوف الشهداء الأحياء في جنة النعيم.
كانت اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية، أمس الجمعة، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار الإرهاب في الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إلغاء احتفالات السويس بالعيد القومي حدادًا على شهداء الشرطة
-
حدادًا على شهداء الواحات.. الإسماعيلية ترجئ احتفالات عيدها القومي
-
آخر ما كتبه الشهيد شوشة: "الواحات.. أحلى 24 ساعة دي ولا أيه"- صورة
-
محافظ السويس: مواجهة الإرهاب لا تقل ضرواة عن حرب أكتوبر
إعلان
إعلان