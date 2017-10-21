أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ المنيا ينعي شهداء "حادث الواحات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ المنيا ينعي شهداء "حادث الواحات"

11:24 ص السبت 21 أكتوبر 2017

عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نعى عصام البديوي محافظ المنيا، شهداء الوطن رجال الشرطة الأبرار الذين استشهدوا أمس الجمعة، في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات.

وقال المحافظ، إن الشهداء اختارهم المولى عز وجل لينضموا إلى صفوف الشهداء الأحياء في جنة النعيم.

كانت اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية، أمس الجمعة، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار الإرهاب في الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إلغاء احتفالات السويس بالعيد القومي حدادًا على شهداء الشرطة

    أخبار

  • حدادًا على شهداء الواحات.. الإسماعيلية ترجئ احتفالات عيدها القومي

    أخبار

  • آخر ما كتبه الشهيد شوشة: "الواحات.. أحلى 24 ساعة دي ولا أيه"- صورة

    أخبار

  • محافظ السويس: مواجهة الإرهاب لا تقل ضرواة عن حرب أكتوبر

    أخبار

إعلان

d34dde29d5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية