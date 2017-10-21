محافظ المنيا ينعي شهداء "حادث الواحات"

المنيا ــ ريمون الراوي:

نعى عصام البديوي محافظ المنيا، شهداء الوطن رجال الشرطة الأبرار الذين استشهدوا أمس الجمعة، في اشتباكات مع إحدى الخلايا الإرهابية بمنطقة الواحات.

وقال المحافظ، إن الشهداء اختارهم المولى عز وجل لينضموا إلى صفوف الشهداء الأحياء في جنة النعيم.

كانت اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية، أمس الجمعة، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار الإرهاب في الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من قوات الأمن.