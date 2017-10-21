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وزير شئون "النواب": نجدد العهد بدعم قواتنا ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

وزير شئون "النواب": نجدد العهد بدعم قواتنا ضد الإرهاب

11:31 ص السبت 21 أكتوبر 2017

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

نعت وزارة شئون مجلس النواب شهداء الوطن من أبطال رجال الشرطة، الذين استشهدوا أمس في منطقة الواحات؛ أثناء قيامهم بمهمتهم السامية في حماية الوطن من شرور الإرهابيين.

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: "وإذ نعزي أنفسنا فيهم، نجدد العهد بدعم قواتنا في حربها ضد الإرهابيين، ونقف خلفهم جبهة واحدة صلبة إلى أن يتحقق النصر".

كان مصدر أمني بوزارة الداخلية، صرح أن عدد الضباط الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، أمس الجمعة، ارتفع إلى 23 ضابطًا "7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة"، بالإضافة إلى 35 مجندًا.​

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