مستشار سعودي: قطر تحوّلت إلى "جزيرة الحمدين"

كتبت- رنا أسامة:

أكد المستشار بالديوان الملكى السعودي، سعود القحطاني، أن "تنظيم الحمدين" نجح في تحويل قطر من شبة جزيرة إلى جزيرة منعزلة، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر بدأ منذ اختيار مُسمّى "قناة الجزيرة" على البوق الإعلامية لنظام الدوحة، مُشددًا على أن قطر ستعود إلى مُسماها الحبيب بعد زوال ذلك التنظيم المارق.

وكتب القحطانى، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا "قطر كانت شبه جزيرة فتحولت لجزيرة منعزلة بفضل #تنظيم_الحمدين، مخطط عزمى لتحويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة كان منذ اختيار مسمى (قناة الجزيرة)".

وأضاف المستشار السعودي "حاليًا بنظري هي ليست قطر الحبيبة. هي #جزيرة_الحمدين وستعود إلى مسماها الحبيب قطر بعد زوال هذا التنظيم المارق، والحرية لشعب قطر العزيز".

من جهةٍ أخرى، كشف القحطاني عن صفعة جديدة تلقّاها النظام القطري من قِبل الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بإجهاض محاولتها استضافة الاجتماع السنوي للطيران المدني في الشرق الأوسط.

وكتب القحطاني، في تغريدة لاحقة، قائلًا إن "تنظيم الحمدين تكتل لاستضافة الاجتماع السنوي للطيران المدني في الشرق الأوسط المنظم من قبل (الإيكاو) وذلك في البلد الذي فرضوا سلطتهم عليها أو في شقيقتهم وحليفتهم منذ ١٩٩٦ إيران (شريفة)، فأجضهت الدول الأربع ذلك وتم إقرار استضافة الكويت الشقيقة للمؤتمر"، مُرفقًا غيّها بهاشتاج #الكفوف_مستمرة.

وتستمر الأزمة الخليجية منذ أكثر من 100 يوم وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

كانت الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الأخيرة نفيه بشدة.