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اليوم.. «أوبل» تكشف عن «جراند لاند X»

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اليوم.. «أوبل» تكشف عن «جراند لاند X» اليوم.. «أوبل» تكشف عن «جراند لاند X»

التحرير

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أعلنت شركة "أوبل" الألمانية عزمها الكشف عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة "جراند لاند X"، خلال معرض جالواي والذي يبدأ اليوم.

وبحسب موقع "أدفيرتيزر"، فإن السيارة الألمانية التي أتمت "أوبل" تعديلها برفقة شركتها الأم "بيجو - ستروين" الفرنسية، ستكون أول نتاج التعاون بين الكيانين بعد انتقال الشركة الألمانية إلى "بيجو" في أغسطس الماضي بشكل رسمي.

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وتتولى "بيجو - ستروين" مهام تسويق السيارة الجديدة وتطويرها بشكل رئيسي، وذلك استعدادًا لطرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية في 2018.

 

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التحرير

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