بعد 20 ساعة.. رئيس الوزراء يدين حادث استشهاد قوات الشرطة بـ«الواحات»

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بعد مرور أكثر من 20 ساعة على الاشتباكات المسلحة التى نشبت بين رجال الشرطة وعدد من العناصر الإرهابية بمنطقة صحراء الواحات، التى نتج على أثرها سقوط عدد من الشهداء والمصابين، أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بيانا رسميا صباح اليوم "السبت"، ينعي فيه رجال الشرطة الذين استشهدوا أمس "الجمعة".

وثمن المجلس فى بيانه، التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة البواسل، جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الأبطال، لاستئصال قوى الشر والظلام، ودحر مخططاتهم الخبيثة في تهديد أمن المواطنين، وعرقلة جهود البناء والتنمية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه القلبية لذوي شهداء الحادث الغادر من رجال الشرطة الأبرار، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وموجها بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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وأدان رئيس الوزراء الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الإرهابية التكفيرية في حق الوطن، مشددا على أنها لا تزيد أبناء الوطن إلا إصرارا على استكمال جهود القضاء على ذيول الإرهاب والتطرف واستكمال العمل والبناء.

وأكد أن جموع الشعب المصري العظيم تتطلع بعين الإجلال والتقدير إلى تلك الدماء الذكية التي تسيل فوق تراب الوطن الغالي، دفاعا عن أمن الوطن والمواطنين.

كانت اشتباكات عنيفة قد نشبت أمس "الجمعة" بين الشرطة وعدد من العناصر الإرهابية، بمنطقة الواحات، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين من قوات العمليات الخاصة، إلى جانب عدد من أفراد الجماعات الإرهابية، ولم تخرج أي بيانات رسمية تشير إلى عدد الشهداء الذين سقطوا فى الأحداث.