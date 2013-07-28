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بالفيديو - الحلقة الأولى من Spot on Sports.. باركور والقفز فوق الجدران

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بالفيديو - الحلقة الأولى من Spot on Sports.. باركور والقفز فوق الجدران بالفيديو - الحلقة الأولى من Spot on Sports.. باركور والقفز فوق الجدران

يقدم FilGoal.com الحلقة الأولى من برنامجه الجديد Spot on Sports الذي يقدمه بالتعاون مع قناة المحور.

والبرنامج هو الأول من نوعه على الإنترنت عن الرياضات والألعاب الغريبة والجديدة التي تلعب في دون أن يحصل ممارسيها على التغطية الإعلامية الكافية.

ويستعرض البرنامج في حلقته الأولى لعبة باركور التي نشأت منذ أكثر من 20 عاما في فرنسا حتى انتقلت للدول العربية في 2003.

لعبة باركور هي لعبة غير تنافسية الهدف منها تنمية مهارات بداخل الإنسان فقط، تستطيع من خلالها تخطي الموانع مثل الجدران أو القفز من مسافات عالية.

ويؤكد ممارسيها بأنها ليست مخاطرة كبيرة إذ يمر اللاعب بتدريبات عديدة وتكون نسبة الأمان عالية فيها ولكن تحدث إصابات أحيانا قد تبعدك عن اللعب لمدة شهر أو إثنين.

شاهد الحلقة بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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