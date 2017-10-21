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"مع السيسي للحصاد" تعلن الحداد على شهداء "الواحات"

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مصراوي Masrawy

"مع للحصاد" تعلن الحداد على شهداء "الواحات"

11:21 ص السبت 21 أكتوبر 2017

محمد الجيلاني مدير عام حملة مع السيسي للحصاد

كتبت- أسماء يحيى:

أعرب محمد الجيلاني، مدير عام حملة مع السيسي للحصاد، عن بالغ أسفه لضحايا قوات الشرطة الذين سقطوا ضحايا أمس؛ جراء تبادل لإطلاق النيران بالواحات.

وأضاف " الجيلاني" في بيان أصدره اليوم السبت: "حلفاء الشيطان وقوى الشر مهما حاولوا لن يستطيعوا زعزعة أمن واستقرار البلاد"، معلنا تجميد أنشطة الحملة بكافة القطاعات لمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على أرواح الشهداء الأبرار.

وتابع: "جنودنا البواسل من رجال الجيش والشرطة لن ترهبهم هذه العمليات الخسيسة، وسيظلون درع الواقي للحفاظ على سلامة أبناء الوطن وأراضيه".

كان مصدر أمني بوزارة الداخلية، صرح أن عدد الضباط الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، أمس الجمعة، ارتفع إلى 23 ضابطًا "7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة"، بالإضافة إلى 35 مجندًا. ​

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