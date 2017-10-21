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مجلس الوزراء ينعي شهداء حادث الواحات الإرهابي

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء ينعي شهداء حادث الواحات الإرهابي

11:20 ص السبت 21 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء ينعي شهداء حادث الواحات الإرهابي

كتب- محمد غايات:

نعى مجلس الوزراء، رجال الشرطة الذين استشهدوا أمس في مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية بمنطقة صحراء الواحات، وثمن التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة البواسل، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الأبطال؛ لاستئصال قوى الشر والظلام، ودحر مخططاتهم الخبيثة في تهديد أمن الوطن، وعرقلة جهود البناء والتنمية.

وأعرب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه القلبية لأهالي شهداء الحادث الغادر من رجال الشرطة الأبرار، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وووجه بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأدان رئيس الوزراء الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الإرهابية التكفيرية في حق الوطن، مشددًا على أنها لا تزيد أبناء الوطن إلا إصرارًا على استكمال جهود القضاء على ذيول الإرهاب والتطرف واستكمال العمل والبناء.

وأكد "إسماعيل"، أن جموع الشعب المصري العظيم تتطلع بعين الإجلال والتقدير إلى تلك الدماء الزكية التي تسيل فوق تراب الوطن الغالي؛ دفاعًا عن أمن الوطن والمواطنين.​

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