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غدًا.. آخر يوم لحجز شقق "الإعلان التاسع" بالإسكان الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

غدًا.. آخر يوم لحجز شقق "الإعلان التاسع" بالإسكان الاجتماعي

10:50 ص السبت 21 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهى غدًا الأحد، المهلة الأخيرة التى منحتها وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين في حجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي، في 22 محافظة، والذين سددوا مقدمات الحجز من خلال مكاتب البريد.

وقالت وزارة الإسكان، إنه يتم تقديم الأوراق من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg.

وأكدت الوزارة، أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على أرقام: "1188 أو5777 أو5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg؛ للتعرف على حالة الطلب الخاص به.​

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