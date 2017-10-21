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تأجيل طعن إلغاء قرار منع إيطالي من دخول مصر لنشره الفتنة الطائفية لـ 9 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طعن إلغاء قرار منع إيطالي من دخول لنشره الفتنة الطائفية لـ 9 ديسمبر

11:23 ص السبت 21 أكتوبر 2017

تأجيل طعن إلغاء قرار منع إيطالي من دخول مصر لنشره الفتنة الطائفية لـ 9 ديسمبر

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار الداخلية بمنع لوتشانو فيردوتشيا من دخول البلاد، لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

ذكر الطعن رقم 103338 لسنة61 قضائية علّيا، أن المذكور حاصل على الجنسية الايطالية، وتوافرت معلومات لدى وزارة الداخلية بأنه يستغل بعض المواقع الإلكترونية لنشر حالة الفوضى، ويؤجج للفتنة الطائفية بترديده شعارات ليس لها دليل من الصحة بأن الأقباط مضطهدون.

وأضاف الطعن أنه كان يسعى لتأسيس جمعية الغد المسيحية بالإسكندرية، ليتخذها مكانا لنشر أفكاره الطائفية وزعزعة استقرار البلاد.

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