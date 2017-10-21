«مصر أقوى من إرهاب الفئران».. تعليقات الفنانين على حادث الواحات

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حادث مأساوي وقع مساء أمس الجمعة أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، عقب تبادل للنيران مع عناصر إرهابية، بمنطقة وادي حيتان بالكيلو 135، بطريق الواحات، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر التي اتخذت من الصحراء مكانا للاختباء، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران.

وتسبب هذا الحادث في صدمة الكثيرين، حيث أدان عدد من المشاهير هذا الهجوم الإرهابي، وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الشهداء وإدانة الإرهاب، نستعرض تعليقات أبرزهم فيما يلي..

1- محمد هنيدي

عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، قدم الفنان "محمد هنيدي" تعازيه في الضحايا، قائلًا: "ربنا يرحم كل شهدائنا وأبطالنا.. البقاء لله في شهداء الواحات وتعازينا لأهاليهم".

2- أحمد شامي

كلمات قليلة اكتفى بها المطرب "أحمد شامي"، أحد أعضاء فرقة "واما" الغنائية سابقًا، وقال عبر "تويتر": "رحم الله شهداء الوطن".

3- يوسف الشريف

نعى الفنان "يوسف الشريف" ضحايا الحادث الإرهابي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".. اللهم ارحم شهداء الوطن اللهم صبر أهاليهم اللهم احفظ مصر".

4- إنجي علاء

السيناريست ومصممة الأزياء "إنجي علاء"، زوجة الفنان "يوسف الشريف"، حرصت هي الأخرى على نعي الضحايا، قائلة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. اللهم ارحم شهداء الوطن والواجب وارزق أهلهم الصبر والسكينة".

5- عمرو سعد

رغم أن حفل زفاف شقيقه "أحمد سعد" على الفنانة "سمية الخشاب"، وافق بالأمس الحادث المأساوي؛ فإن الفنان "عمرو سعد" حرص على إدانة الحادث، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة لعلم مصر، وعلق عليها: "مصر أقوي من إرهاب الفئران.. عزائي لكل أهل شهيد.. #مصر_أقوى".

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6- أكرم حسني

عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال الفنان "أكرم حسني": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. رحم الله شهداء الوطن وصبر ذويهم".

7- يارا نعوم

حرصت الفنانة "يارا نعوم"، زوجة لاعب الأهلي "عماد متعب"، على تقديم تعازيها لأسر الشهداء، وقالت عبر "تويتر": "اللهم ارحم شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناتك وصبر ذويهم وأهلهم.. البقاء لله".

8- طارق العريان

عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، نعى المخرج طارق العريان النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات، وكان الشهيد عمرو صلاح شارك في فيلم "الخلية" بتدريب أبطال الفيلم على فنون القتال واستخدام السلاح، وقال "العريان" عبر "إنستجرام": "كان بيننا منذ شهور قليلة هو ورفاقه الأبطال، وعمل معنا فى الخليّة الذي يجسّد رحلة إخوانه ورفاقه الذين يدفعون بالفعل أرواحهم من أجل هذا الوطن، لا أجد الكلام المناسب لأرثيه، وكأن كلامه الأخير يتردّد فى أذني دون انقطاع (إحنا بنطلع المأموريّة وممكن جدّا مانرجعش)، آلمنى كثيرا هذا الخبر، تقبّلهم الله شهداء لمصر وحمى الله مصر وأبناءها من شرّ الإرهاب أينما وُجد".

9- خالد سليم

أبدى الفنان "خالد سليم" حزنه الشديد على هذا الحادث المأساوي، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "اللهم ارحم الشهداء واربط على قلب أهلهم وذويهم وانصر بعدلك وقدرتك مصرنا الغالية.. اللهم أرنا في أعدائنا انتقام عزيز مقتدر.. اللهم نصر قريب".

10- سما المصري

حرصت الفنانة "سما المصري" على إبداء حزنها الشديد تجاه الشهداء، وطلبت من متابعي حسابها الشخصي على موقع "تويتر" الدعاء للشهداء، وقالت: "اقروا لهم الفاتحة عشان خاطر النبي وادعوا لهم بالرحمة".

11- أحمد السقا

عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، كتب الفنان "أحمد السقا": "اللهم عليك بمن قتل خيرة شباب مصر فإنهم ﻻ يعجزونك، اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك يا رب العالمين.. خالص العزاء في شهداء مصر".