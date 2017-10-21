«مابصبغش شعري وشربت خمرة».. 9 تصريحات مثيرة لـ«خيري رمضان»

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تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة من جامعة أسيوط، عمل مقدمًا لبرنامج "مصر النهارده" الذي حل بدلا من البيت بيتك على الفضائية المصرية، يكشف عن الكثير من أسرار حياته الشخصية والعملية خلال لقائه ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون إي" أمس الجمعة.

1- شربت الخمر أيام الشقاوة

أوضح الإعلامي خيري رمضان أنه أقبل على شرب الخمر منذ فترة بعيدة، قائلا: "أيام الشقاوة جربت شرب الخمرة من باب الفضول وماحبتش الشرب بعدها"، مشيرًا إلى أن فضوله ذهب إلى أن يتأكد ما إذا كانت المعصية لها طعم لذيذ، حتى استقررت على الابتعاد عنها.

2- باختلف مع سعد الدين الهلالي

قال خيري إنه يختلف مع بعض فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "الهلالي" له آراء وفتاوى خاطئة تستفزه، مثل فتواه بإباحة الخمر، متابعًا: "الأئمة في كل العصور أجمعوا أن الخمر حرام شرعًا، بعيدًا عن الآراء الشاذة".

3- خايف من الموت

وعن الصلاة، قال الإعلامي إنه من مواليد برج العقرب، والذي يعتبر الموت جزءا من تكوينه، متابعا: "خايف من الموت ومتضايق من تقصيري في الصلاة"، موضحا أن الموت حاضر معه ومرافقه طوال الوقت، وأنه يستعد له قبل خلوده للنوم وينطق الشهادتين ويردد بعض الأدعية.

4- عمري ما صبغت شعري

كشف الإعلامي عن حقيقة لجوئه للصبغة لتغيير لون شعره، مؤكدا أنه لم يلجأ إلى الصبغة طوال حياته ليغير لون شعره: "شعري أسود الطبيعي ولحيتي بيضاء، وباعمل عملية في أسناني بسبب تدخين السجائر، ماباخافش أقول الحقيقة، وأي حاجة باعملها باقولها للعامة".

5- ارتفاع الفواتير

شكا خيرى من ارتفاع فاتورة الكهرباء: "الفاتورة جاتلي 3.5 ألف وانا مابقعدش في البيت، كل دي زيادات مالهاش منطق، ولازم وزير الكهرباء يحل مشكلة قارئي العدادات".

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وعن ارتفاع الأسعار، طالب خيرى الحكومة بإعلان أسباب رفع الأسعار والحلول المطروحة، قائلًا: "ليه بالليل وإحنا بننام يوم الخميس، أصحى ألاقى الخبر كده، واتغم الساعة 2 بالليل".

6- سقطت في الثانوية بسبب الأهلي

قال الإعلامي خيري رمضان إنه يعشق كرة القدم؛ كونها لعبة للتسلية وليس التعصب: "حلم حياتي إني أكون لاعب كرة، وباحب الأهلي جدا وسقطت في الثانوية بسبب الكورة"، موضحا أنه شاهد مباراة منتخب مصر أمام الكونغو التي تأهل خلالها المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2018 مرتديًا تي شيرت النادي الأهلي.

7- أنا عصبي وباعرف أطبخ كويس

كشف خيري عن الكثير من صفاته الشخصية: "أنا عصبي لدرجة كبيرة، وباحاول أواجه عصبيتي بالسكوت واحتواء الموقف".

وتابع: "لو عندي وقت باعرف أطبخ، الطبخ ده مزاج وعايز روقان، والوسط الإعلامي مابقاش حلو والشغل مش ممتع وليس له طعم".

8- هذه الدولة دفعت لاختراق الأزهر

قال خيري إن بعض المنتمين لمؤسسة الأزهر الشريف يتمسكون بالفكر السلفي المتشدد، وبعضهم ينتمون لجماعة الإخوان، متابعا: "التيار السلفي عشش في جدران الأزهر منذ سنوات، وفيه دول كبيرة دفعت فلوس عشان يخترقوا مؤسسة الأزهر، بجانب الإخوان أصحاب الأفكار الشاذة"، مؤكدًا أنه يعشق المذهب الصوفي ويري فيه نوعا من الزهد والعفة والإحسان.

9- أنا مش فلول ومانزلتش 25 يناير

قال خيري: "الثورة المصرية ماغيرتش حاجة راح فيها شهداء وخلاص، هناك ما يستحق أن نثور عليه، أنا محسوب إني فلول لأني مانزلتش 25 يناير، وكنت شغال في التليفزيون المصري".

وتابع: "25 يناير فيه دم سال، والإخوان والأمريكان لهم دور كبير فيما وصلت له مصر الآن، وحاولوا حلم التغيير الذي حلم به الشعب".