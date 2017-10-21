إلغاء احتفالات السويس بالعيد القومي حدادًا على شهداء الشرطة

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إلغاء احتفالات السويس بالعيد القومي والذكرى الـ 44 لانتصار المقاومة الشعبية على الجيش الإسرائيلي.

وقال اللواء حامد إن القرار يأتي حدادًا على أرواح شهداء الشرطة الذين سقطوا خلال مداهمة بؤرة إرهابية بطريق الواحات.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الاحتفالات أُلغيت بشكل تام، حتى الاحتفال الشعبي الذي كان مقرر عقده يوم الثلاثاء باستاد السويس الرياضي.

وكانت المنطقة الجبلية المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات شهدت اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية اتخذوا من تلك المنطقة معسكرًا تدريبيًا لهم، أمس الجمعة.