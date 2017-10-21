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قطع المياه عن مدينة الأقصر لظهور بقعة سولار في نهر النيل

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مصراوي Masrawy

قطع المياه عن مدينة الأقصر لظهور بقعة سولار في نهر النيل

11:06 ص السبت 21 أكتوبر 2017

قطع المياه عن مدينة الأقصر لظهور بقعة سولار في نهر النيل

قطع المياه

الأقصر - محمد محروس:

انقطعت المياه عن مدينة الأقصر صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ بسبب ظهور بقعة سولار كبيرة في مياه نهر النيل.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر في بيان لها اليوم السبت، إنه تم إيقاف محطتي مياه الأقصر عن العمل لوجود بقع سولار كبيرة بمياه النيل وبشكل مفاجئ.

وأصدر اللواء محمد يحيى كمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تعليماته لغرفة عمليات الخط الساخن 125 بالإبلاغ الفوري لجميع الجهات المعنية المسطحات لتتبع آثار تسرب السولار، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك العمل.

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