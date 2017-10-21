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حدادًا على شهداء الواحات.. الإسماعيلية ترجئ احتفالات عيدها القومي

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مصراوي Masrawy

حدادًا على شهداء الواحات.. الإسماعيلية ترجئ احتفالات عيدها القومي

10:59 ص السبت 21 أكتوبر 2017

حدادًا على شهداء الواحات.. الإسماعيلية ترجئ احتفالات عيدها القومي

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نعى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وجميع العاملين بالمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، شهداء الوطن في حادث الواحات الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة البواسل عقب ملحمة لقوات الأمن في التصدي لتلك الجماعات السوداء.

وأكد "طاهر" أن دماء جنودنا الطاهرة لن تذهب سُدى، ولن ينجح الإرهاب الأسود في العبث بمقدرات أبنائنا ومستقبلهم.

وأضاف أن جنود الشرفاء سيظلون صامدين لا تُثنيهم أي عمليات إرهابية، ولن تزيدهم تلك الأعمال الخسيسة إلا عزيمة وإصرارًا على تطهير مصرنا الغالية من آخر إرهابي، مهما كان الثمن واقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأصدر محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإرجاء استكمال أي شكل من مظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حدادًا وتضامنًا مع أسر الشهداء.

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