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وزير البترول السعودي يشارك في معرض بغداد الدولي

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مصراوي Masrawy

وزير البترول السعودي يشارك في معرض بغداد الدولي

11:18 ص السبت 21 أكتوبر 2017

وزير البترول السعودي يشارك في معرض بغداد الدولي

وزير البترول السعودي خالد الفالح

بغداد - (د ب أ):

وصل إلى بغداد اليوم السبت وزير البترول السعودي خالد الفالح للمشاركة في الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي.

وصرح الوزير السعودي بأن زيارته "تؤكد على عمق العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك في كافة المجالات، ومنها القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج".

من جانبه ، أكد وزير النفط جبار اللعيبي أن "العلاقات الثنائية تشهد نموا مضطردا في المجالات كافة، وخصوصا في قطاع الطاقة والنفط والتجارة والصناعة ، وأن المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي".

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