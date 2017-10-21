متحدث عسكري إيراني: التفاوض على القدرات الدفاعية لطهران خط أحمر
متحدث عسكري إيراني: التفاوض على القدرات الدفاعية لطهران خط أحمر
11:05 ص السبت 21 أكتوبر 2017
القوات المسلحة الإيرانية
طهران - (د ب أ):
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، أن التفاوض على القدرات الدفاعية لبلاده هو خط أحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري قوله "التجارب التاريخية أثبتت أنّه في ظل وجود قوى كالذئاب مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، فإنّه يجب أن يكون البلد قويًّا".
وأكّد أنّه لا يمكن إخضاع الصناعات الدفاعية الإيرانية للمفاوضات في ظل وجود التهديدات الغربية؛ مبينا : "لن نعير الانتباه للأكاذيب السياسية والضغوط التي تُمارس من أجل الوقوف في وجه نمو القدرات الدفاعية للبلاد".
يذكر أن الولايات المتحدة تعارض البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ وتعتبره في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفرضت في شهر يوليو الماضي عقوبات على 18 فردا وكيانا للاشتباه في دعمهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالجيش.
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