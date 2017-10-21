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هاني مرجان: مصر ستنتصر على الإرهاب بأبنائها الشرفاء

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مصراوي Masrawy

هاني مرجان: ستنتصر على الإرهاب بأبنائها الشرفاء

10:58 ص السبت 21 أكتوبر 2017

هاني مرجان: مصر ستنتصر على الإرهاب بأبنائها الشرفاء

النائب هاني مرجان

كتب- مصراوي:
نعى النائب هاني مرجان شهداء الواجب من رجال الشرطة، الذين راحوا ضحية العملية الإرهابية بالواحات؛ بعد أن رووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر، ولم يبخلوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وانتقد مرجان في بيان صحفي، اليوم السبت، صمت المجتمع الدولي تجاه الإرهاب الذي تواجهه مصر، وعدم اكتراثه بخطورة الدول التي تدعم وتشجع وتسلح الإرهابيين وتأويهم على أراضيها، مطالبا المجتمع الدولى أخذ رؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب الأسود، الذي بات خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن أحداث الواحات تؤكد أن المخطط الإرهابي ضد الوطن لم يتراجع ولم يندثر، ولكنه يغير خططه واستراتيجياته ويعمل بكل الجهد على الخروج من سيناء بعد هزيمته فيها.

وأوضح "مرجان"، أن الخطة الإرهابية وتربص المتٱمرين لن تنجح في مصر، والمشروع كله فشل تماما، ولم ولن يستطيع الإرهابيون التقدم خطوة واحدة، بفضل يقظة القيادة السياسية وأبطال الجيش والشرطة.

واختتم مرجان بيانه قائلا: مصر ستنتصر على الإرهاب الأسود بأبنائها الشرفاء الذين يضحون بأرواحهم من أجل أمنها وسلامة شعبها.

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