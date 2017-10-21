إصابة عنصرين من الجيش السوري في قصف إسرائيلي على القنيطرة

دمشق/ تل أبيب - ( د ب أ):

أصيب عنصران من القوات الحكومية السورية اليوم السبت في قصف اسرائيلي استهدف موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري في محافظة القنيطرة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) :"قصفت إسرائيل أحد مواقعنا العسكرية في محيط بلدة نبع الفوار بصواريخ، ما أدى إلى تدمير ثلاثة مدافع عيار 122مم وإصابة إثنين من المقاتلين".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من محيط تل ابو الندى في الجولان السوري المحتل بمحافظة القنيطرة ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قصف ثلاثة مواقع للمدفعية السورية ردا على إطلاق خمس قذائف صاروخية على الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في هضبة الجولان .

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن سقوط القذائف الصاروخية لم يسفر عن وقوع إصابات أو اضرار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح بأي محاولة للمساس بسيادة إسرائيل وأمن سكانها، محملا النظام السوري مسؤولية ما يجري على أراضيه.

وتعهد جيش الدفاع بالرد الحازم على أي استمرار لإطلاق النار من الجانب السوري، حتى وإن كان الحديث عن سقوط قذائف طائشة جراء الحرب الدائرة في سورية.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة خلال يومين تسقط فيها قذائف صاروخية مصدرها سوريا في الأراضي الإسرائيلية، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف عسكرية سورية.

كانت إسرائيل قد دمرت ، يوم الاثنين الماضي، بطارية صواريخ في منطقة الناصرية شرق العاصمة دمشق بعد استهداف أحدى طائراتها .