أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابة عنصرين من الجيش السوري في قصف إسرائيلي على القنيطرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة عنصرين من الجيش السوري في قصف إسرائيلي على القنيطرة

11:02 ص السبت 21 أكتوبر 2017

إصابة عنصرين من الجيش السوري في قصف إسرائيلي على القنيطرة

دمشق/ تل أبيب - ( د ب أ):

أصيب عنصران من القوات الحكومية السورية اليوم السبت في قصف اسرائيلي استهدف موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري في محافظة القنيطرة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) :"قصفت إسرائيل أحد مواقعنا العسكرية في محيط بلدة نبع الفوار بصواريخ، ما أدى إلى تدمير ثلاثة مدافع عيار 122مم وإصابة إثنين من المقاتلين".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من محيط تل ابو الندى في الجولان السوري المحتل بمحافظة القنيطرة ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قصف ثلاثة مواقع للمدفعية السورية ردا على إطلاق خمس قذائف صاروخية على الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في هضبة الجولان .

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن سقوط القذائف الصاروخية لم يسفر عن وقوع إصابات أو اضرار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح بأي محاولة للمساس بسيادة إسرائيل وأمن سكانها، محملا النظام السوري مسؤولية ما يجري على أراضيه.

وتعهد جيش الدفاع بالرد الحازم على أي استمرار لإطلاق النار من الجانب السوري، حتى وإن كان الحديث عن سقوط قذائف طائشة جراء الحرب الدائرة في سورية.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة خلال يومين تسقط فيها قذائف صاروخية مصدرها سوريا في الأراضي الإسرائيلية، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف عسكرية سورية.

كانت إسرائيل قد دمرت ، يوم الاثنين الماضي، بطارية صواريخ في منطقة الناصرية شرق العاصمة دمشق بعد استهداف أحدى طائراتها .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية في أوكار داعش بدير الزور

    أخبار

  • اسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري

    أخبار

  • قائد الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والإرهابيين

    أخبار

  • داعش يسلم أغلب أحياء دير الزور الشرقية للقوات السورية

    أخبار

إعلان

cfd26cba4b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية