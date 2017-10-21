السفارة الألمانية بالقاهرة تدين حادث الواحات الإرهابي

القاهرة – (أ ش أ):

أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة حادث الواحات الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة البواسل . مؤكدة أنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر أعمال العنف .

وقالت السفارة الألمانية في بيان وزعته اليوم إن برلين تقف بجانب الشعب المصري في محاربة الإرهاب، وإنها تشاطر ذوي الشهداء وأصدقائهم الأحزان وتتمني سرعة الشفاء للمصابين.