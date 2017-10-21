إصابة 4 أشخاص في اعتداء طعن بميونخ

ميونخ(ألمانيا) - (د ب أ):

هاجم مجهول، صباح اليوم السبت، عددا من الأشخاص بسلاح أبيض في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المهاجم قام بالطعن في أربعة أماكن ،وأصاب أربعة أشخاص بإصابات طفيفة.

وأضافت الشرطة أن سلطات الأمن تبحث حاليا على نحو مكثف عن المهاجم في منطقة ميدان روزنهيام.

وناشدت الشرطة وقوات الإطفاء المواطنين عبر "تويتر" البقاء في منازلهم وتجنب ميدان روزنهايم.

ولم ترد بعد المزيد من التفاصيل.