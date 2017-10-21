غدا.. قطع الكهرباء عن نصف مدينة كوم أمبو بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

أعلن قطاع كهرباء أسوان، أنه سيتم بدءا من الغد الأحد 22 أكتوبر قطع التيار الكهربائي عن شرق مدينة كوم أمبو يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، ولمدة شهر وذلك لإجراء أعمال صيانة.

وقالت المهندسة حكمت أبوزيد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء أسوان، إنه نظرا لإجراء أعمال صيانة بمحطة محولات رؤوف بمدينة كوم أمبو سيتم قطع التيار الكهربائي عن مناطق شرق مدينة كوم أمبو بالكامل بالإضافة إلى منطقة البيارة ومجلس قروى العباسية ومجلس قروي العتمور ومجلس قروي الكفور.

وأضافت المهندسة حكمت أبوزيد أنه تم توفير مصدر تيار بديل لتغذية الأماكن الخدمية بمدينة كوم أمبو وهي مستشفى كوم أمبو المركزي ومركز الشرطة ومجلس المدينة ومرفق المياه حتى لا تتأثر مصالح المواطنين بقطع التيار الكهربائي عن هذه الأماكن.