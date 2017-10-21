مصرع 3 وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بصحراوي بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة، اليوم السبت، بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة نطاق محافظة بني سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف 3 جثث لمشرحة مستشفى بني سويف العام وهم: علاء سيد عبدالحكم محمد، 45 سنة، مقيم بطحا الأعمدة مركز سمالوط، ناصر أحمد رسمي مرسي، 47 سنة، مقيم بطحا الأعمدة مركز سمالوط، ويونان إسحق وديع 27 سنة، مقيم بمركز سمالوط، وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية.

واستقبل المستشفى العام ببني سويف 8 مصابين وهم: رمزي فاروق نخنوخ، 18 سنة، مقيم بقرية طحا الأعمدة مركز سمالوط، ميلاد يحيى تواضروس، 27 سنة، مقيم بقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط، سائق بمطار القاهرة الدولي، محمد إبراهيم محمد، 48 سنة مقيم العمرانية الجيزة، ومنى أحمد محمد عمار، 44 سنة مقيمة الجيزة، وميلاد ثابت ثالوث، 33 سنة، مقيم بطحا الأعمدة مركز سمالوط، وعيد إسحق جرجس، 29 سنة، مقيم بمركز سمالوط ، ويوسف رضا حبيب، 23 سنة مقيم بمركز سمالوط المنيا، فهمي فرج فهمي 40 سنة، ومقيم بطحا الأعمدة مركز سمالوط.

وتبين أن جميعهم مصابين بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

كما تبين من التحريات الأولية أن سيارة أجرة قيادة ناصر أحمد رسمي مرسي، مقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا كانت فى اتجاهها الى محافظة القاهرة تقل مجموعة من الركاب بمركز سمالوط أغلبهم كان لدية مقابله في إحدى الشركات بالقاهرة.

وأضافت التحريات أن انفجار إطار السيارة أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في انقلابها.