إحالة 5 مهندسين بحي الهرم للمحاكمة بتهمة التلاعب في إجراءات مخالفات البناء

كتب - عمرو علي:

قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة 5 مهندسين بمنطقة إسكان حي الهرم، بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في إجراءات محاضر مخالفات بناء العقارات.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 161 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والتعليمات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن عادل عبد الله عبد الرحمن، مهندس بإدارة تنظيم حي الهرم تقاعس عن استكمال الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بأحد العقارات، ولم يقم بإبلاغ لجنة التظلمات بالحي بمحضر المخالفة رقم 1316 بشأن العقار.

وأضافت التحقيقات أن مهندس التنظيم بالحي، سعد خضر أبو العلا لم يتحرى الدقة عند تحرير محضر مخالفة الأعمال رقم 1840 استئناف أعمال المحرر للعقار بسبب إهمال حامد حسن عفيفي، مدير التنظيم.

وجاء بأوراق القضية أن أمل محمد على وسامية محمد عيد، لم تتحريا الدقة في معاينة العقار بوصفهما ضمن أعضاء لجنة التظلمات بالحي وأغفلتا إدراج الأبعاد الحقيقية والمساحة الفعلية مما ترتب عليه صدور تصريح من لجنة التظلمات للمالك بتوصيل التيار الكهربائي للعقار بدون وجه حق.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.