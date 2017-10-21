مصدر: السرعة الزائدة وراء انقلاب سيارتين من أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بقطاع شمال أكتوبر، إن السرعة الزائدة وراء انقلاب سيارتين من أعلى محور 26 يوليو، اليوم السبت.

وأكد المصدر أن السيارتين اصطدمتا بالحاجز الحديدي للمحور اتجاه الشيخ زايد، وسقطتا من أعلى، لافتا بأن السيارة الملاكي سقطت في الترعة، بينما الميكروباص على ضفافها.

وأشار المصدر إلى أن رجال الحماية المدنية بالتسنيق مع مسؤولي الحي يكثفون جهودهم؛ لانتشال السيارة الملاكي من المياه.

يُشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وسط انتشار رجال الشرطة والمرور.