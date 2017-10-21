«تنشيط السياحة»: ارتفاع عدد السياح الألمان لـ800 ألف سبتمبر الماضي

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افتتح هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورشة عمل تضم 50 شركة سياحة ألمانية وإحدى المجلات السياحية المتخصصة الكبرى فى ألمانيا "توريستك أكتويل".

ورحّب خالد فودة محافظ جنوب سيناء في كلمته خلال الورشة التي تعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الحالى بمنظمي العمل السياحى من ألمانيا فى مدينة السلام العالمية، مؤكدًا أن شرم الشيخ تعيش فى أمن وسلام تام والطقس متميز جدًا وهو ما يساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح.

وأكد "فودة" أن هناك العديد من الجنسيات التي تقبل على مدينة شرم الشيخ وارتفع بصفة خاصة السوق الأوكراني الذى أصبح يحتل المرتبة الأولى فى المدينة وإيطاليا وهناك العديد من الأسواق الجديدة مثل كازخستان وجورجيا وأرمينيا، بالإضافة إلى السوق الإسكندنافي والسوق العربى الكبير، مشيرًا إلى تطلعه لعودة السياحة الروسية والإنجليزية مجددا بنفس الأعداد السابقة .

وقال: إن "هناك زيادة فى أعداد الطائرات بدءًا من شهر نوفمبر المقبل بأعداد كبيرة، وهو ما يجذب أعدادًا أكبر من السياح من العديد من الجنسيات المختلفة"، مشيرًا إلى أنه سيقام قداس يوم 30 أكتوبر الحالى لتأبين ضحايا حادث الطائرة الذي وقع منذ عامين .

وأعرب عن تطلع المدينة إلى عودة السياحة بذات القوة لرفع الاقتصاد المصرى الذى يعتمد بشكل كبير على الدخل السياحى، مشيرًا إلى أنه يساعد على توضيح الصورة للإعلام ومنظمي الرحلات من كل الجنسيات فى العالم .

وتابع المحافظ أن شرم الشيخ تستقبل أسبوعيًا مؤتمرًا كبيرا وحدثا عالميا متميزا مثل مؤتمر الشباب الذى سيعقد في نوفمبر المقبل ويضم ثلاثة آلاف شاب من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مؤتمرات مثل "الكوميسا".

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وأضاف أن مطار شرم الشيخ اصبح متميزا بقوة وبكافة الخدمات بالاضافة الى نشر حوالى 700 كاميرا فى مختلف شوارع شرم الشيخ وهو ما يساعد على فرض السيطرة الأمنية الكاملة على كافة شوارع شرم الشيخ ومساعدة أجهزة على فرض الأمن والأمان اللازمين لمساعدة السياح على الاستمتاع بالمدينة وإمكانياتها السياحية .

وأكد أن هناك زيادة فى نسب الإشغال بالفنادق عن العام الماضى تصل إلى 40%، وهناك توقعات بزيادة تلك النسب مع انتظام السياحة فى معدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أنه يعول على الإعلام الغربى الذى يحضر إلى شرم الشيخ لنقل الصورة الحقيقية عن المدينة وأجوائها والحالة الأمنية التى تتميز بها المدينة .

من جانبه أفاد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الإعلام لاعب أساسى وشريك رئيسى فى العمل السياحى، مشيرًا إلى أن السوق الالمانى من أهم الاسواق التى تصدر السياحة الى المقصد السياحى المصرى.

وقال الدميري: إن "السياحة الألمانية وصلت إلى حوالى 800 ألف سائح هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، ومن المتوقع أن ينتهى العام بحوالي مليون سائح ألماني، وهو رقم نتطلع إلى زيادته فى الموسم القادم ويزيد كثيرًا عن العام الماضى ويقترب من عام الذروة 2010."