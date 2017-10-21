أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع 15 وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع 15 وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بأسيوط

10:26 ص السبت 21 أكتوبر 2017

مصرع 15 وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بأسيوط

صورة ارشيفة

أسيوط - أسامة صديق:

لقى 15 شخصا مصرعهم بينما أصيب 6 آخرون، اليوم السبت، في حادث مروري بطريق "أسيوط- البحر الأحمر"، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل تحمل عمالا وسيارة أخرى ملاكي.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، وتبين مصرع 15 شخصا وإصابة 6 آخرين في تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وسيارة ربع نقل عليها عمال وسيارة ملاكي.

تم نقل الجثث إلى ثلاجات الموتى والمصابين لمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري ببني سويف

    أخبار

  • ضبط 3 قطع يشتبه في أثريتها بحوزة شخص بمستشفى أسيوط الجامعي

    أخبار

  • حبس 3 متهمين باختطاف طفل في أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات

    أخبار

  • موظف ينتحر بقطع شرايينه بـ "شفرة حلاقة" لإصابته بالسكر

    أخبار

إعلان

76fdc1c118.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية