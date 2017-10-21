مصرع 15 وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقى 15 شخصا مصرعهم بينما أصيب 6 آخرون، اليوم السبت، في حادث مروري بطريق "أسيوط- البحر الأحمر"، إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل تحمل عمالا وسيارة أخرى ملاكي.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، وتبين مصرع 15 شخصا وإصابة 6 آخرين في تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وسيارة ربع نقل عليها عمال وسيارة ملاكي.

تم نقل الجثث إلى ثلاجات الموتى والمصابين لمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط.