طلب إحاطة لوزير الداخلية بعد اقتحام ضابط شرطة لمدرسة

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأت نائبة برلمانية بمحافظة المنيا، إجراءات توجيه طلب إحاطة برلماني لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بعد اقتحام ضابط شرطة يحمل رتبة رائد باقتحام فصل دراسي بمدرسة ابتدائية رسمية، وما أكده أولياء أمور في شكاوى وتحقيقات رسمية بأن الضابط تعدى على أحد الأطفال بالضرب وأثار فزع باقي التلاميذ.

وتقدمت النائبة هانم أبوالوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن قيام رائد شرطة يعمل ضمن قوة تأمين مناطق هامة بالسويس، بالتعدي اللفظي والبدني على أحد التلاميذ في المدرسة التجريبية للغات بمدينة مطاي بالمنيا، والتعدي أيضًا على إحدى المعلمات مشهرًا سلاحه الميري منتهكًا حرمة المدرسة ما آثار امتعاض كل العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور.

وكان مجلس أمناء المدرسة الرسمية للغات بمطاي شمال المنيا، قرر استبعاد 3 تلاميذ من المدرسة، هم أبناء ضابط الشرطة، الذي اقتحم مدرستهم، حيث عقد مجلس أمناء المدرسة، بعد جلسة طارئة بديوان الإدارة التعليمية، تضمنت التوصية باستبعاد أبناء الضابط الثلاث، ونقلهم من المدرسة، وأن ترسل إدارة المدرسة مكاتبة لولي أمرهم، تطالبه بالبدء في إجراءات نقلهم لمدرسة آخري، وقد صدقت إدارة مطاي التعليمية، برئاسة عاطف مشهور، علي تلك القرارات.

كما أوصى مجلس الأمناء بفصل "حماة الضابط" من عضوية مجلس أمناء المدرسة، كما تقرر إرسال مذكرة لكل من وزيري الداخلية والتربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير أمن المنيا بشأن الواقعة وتداعياتها.