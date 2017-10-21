بالصور.. كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو إثر انقلاب سيارتين

كتب - محمد شعبان:

شهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارتين من أعلى المحور، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

وتسبب الحادث في حالة من التكدس المروري للقادم من ميدان لبنان اتجاه الشيخ زايد وأكتوبر.

ويعمل رجال الإدارة العامة بالمرور على سحب الكثافات، وتسيير حركة السيارات، لحين عودة الحركة إلى طبيعتها.

وأوضح مصدران بقطاع أكتوبر وقسم شرطة كرداسة، في تصريحات لمصراوي، أن سيارتين إحداهما ميكروباص انقلبت في الترعة الواقعة أسفل المحور، بينما سقطت السيارة الثانية على ضفافها.

ولفت المصدران إلى أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه جاري انتشال السيارة بواسطة أوناش الحماية المدنية.