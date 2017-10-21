مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 إثر انقلاب سيارتين من أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارتين من أعلى محور 26 يوليو، اليوم السبت.

وأوضح مصدران بقطاع أكتوبر، وقسم شرطة كرداسة، في تصريحات لمصراوي، أن سيارتين إحداهما ميكروباص انقلبت في الترعة الواقعة أسفل المحور، بينما سقطت السيارة الثانية على ضفافها.

ولفت المصدران إلى أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه جاري انتشال السيارة.