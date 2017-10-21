استقرار في سعر الدولار بالبنوك اليوم.. و«الإسكان والتعمير» الأعلى سعرا

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شهدت أسعار الدولار اليوم السبت استقرارا ملحوظا بالبنك المركزي اليوم السبت، مسجلا 17.696 جنيه للبيع و17.596 جنيه للشراء.

وسجل بنك الإسكان والتعمير الأعلى سعرا بـ17.71 للبيع، و17.61 للشراء مقابل الجنيه المصرى.

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك العربي 17.67 للبيع، و17.57 للشراء.

وسجل الدولار ببنك إتش إس بي سي وبنك الإسكندرية وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك البركة وبنك قناة السويس وكريدى أجريكول والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس" والمصرف المتحد وبنك بلوم، 17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

بينما سجل بنك إيران للتنمية والبنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى اليونانى والبنك المصرى لتنمية الصادرات 17.69 جنيه للبيع، و17.59 جنيه للشراء.

اليورو يستقر اليوم.. و«المركزى» الأعلى سعرا

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بينما شهد اليورو استقرارا ملحوظا فى سعره وجاء البنك المركزى المصرى الأعلى سعرا بـ20.93 جنيه للبيع، و20.81 جنيه للشراء.

كما سجل الأقل سعرا بنك مصر إيران للتنمية 20.90 لليع، و20.66 للشراء.

وسجل اليورو بالبنك الأهلى المصرى 20.97 جنيه للبيع، و20.71 جنيه للشراء، والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة ومصرف أبو ظبي الإسلامى 20.94 للبيع، و20.69 للشراء.



العملات الأجنبية

كما شهد متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية وفقا لمؤشرات البنك المركزى استقرارا ملحوظًا اليوم، ليسجل الجنيه الإسترلينى 23.31 جنيه للبيع، 23.17 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.03 جنيه للبيع، 18.14 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.74 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

العملات العربية

استقرت أيضا أسعار العملات العربية وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى، وسجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.61 جنيه للبيع، و58.22 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.