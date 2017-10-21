سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت21/10/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 21/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر استقرار جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر اليوم، حيث استمرت أسعار الحديد على حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر الجاري، كما استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير، مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس.

بالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد شهد حالة من الاستقرار على أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، كما استقرت أسعار أسمنت حلوان من أنواع الأسمنت المخلوط بالأسواق وسط غياب الشركة القومية للأسمنت، بينما شهد الأسمنت المقاوم استقرار ايضًا بعد أن ارتفعت أسعارها خلال تعاملات الأمس.

سعر الحديد اليوم السبت

سعر الأسمنت اليوم السبت

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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