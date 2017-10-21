سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت21/10/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 21/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر استقرار جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر اليوم، حيث استمرت أسعار الحديد على حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر الجاري، كما استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير، مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس.
بالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد شهد حالة من الاستقرار على أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، كما استقرت أسعار أسمنت حلوان من أنواع الأسمنت المخلوط بالأسواق وسط غياب الشركة القومية للأسمنت، بينما شهد الأسمنت المقاوم استقرار ايضًا بعد أن ارتفعت أسعارها خلال تعاملات الأمس.
سعر الحديد اليوم السبت
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم السبت
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|765 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|725 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|808 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|725 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|743 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|730 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|725 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|730 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|733 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads