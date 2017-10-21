أرسلت بريطانيا طائراتها لإسكات صوتها بالإذاعة.. ما لا تعرفه عن فايدة كامل

التحرير

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انتصرت للقضايا النسوية، ودعمت حقوق المرأة في أكثر من قطاع، بعد أن تركت أضواء الشهرة والفن لتتفرغ إلى العمل النيابي، وتدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأقدم نائبة برلمانية في العالم.

ويرصد لكم (التحرير - لايف) 10 معلومات عن الفنانة المعتزلة والنائبة البرلمانية الراحلة فايدة كامل.

1- ولدت في يوم 12 يوليو من عام 1932 بحي الخليفة، أحد أحياء القاهرة الشعبية.

2- دخلت مدرسة "البهية البرهامية الابتداية"، وظهرت موهبتها الفنية وهي في عمر الثامنة، فشاركت في برنامج "بابا شارو" الذي كانت تبثه الإذاعة المصرية آنذاك.

3- التحقت بمعهد الموسيقى العربية في عمر الحادية عشرة مع الفنانة نجاة الصغيرة، ثم دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية والغنائية، وكان زملائها في دفعتها من عملاقة الغناء والموسيقى مثل عبد الحليم حافظ، وأحمد فؤاد حسن، والموسيقار علي إسماعيل، فتخرجت واقتحمت عالم الفن، حيث عرفت الراحلة كواحدة من أقوى الأصوات النسائية على الساحة الفنية في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

4- حصلت على ليسانس الحقوق بالتزامن مع مسيرتها الفنية، وكان ذلك سببًا في اتجاهها لاحقًا إلى العمل الوطني والنضالي.

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5- نالت عددًا من الألقاب مثل "صوت مصر"، ولها واقعة شهيرة افتخرت بها، حينما أُذيعت أغنيتها "دع سمائي" وقت العدوان الثلاثي على مصر، فألهبت حماس الجماهير والجيش، فأعلن قائد الجيوش البريطاني في إذاعة "الشرق الأدنى" أنه سيرسل 21 طائرة لإسكات صوت فايدة كامل في الإذاعة المصرية، وبالفعل أغارت بعض الطائرات على مبنى الإذاعة في أبو زعبل، ولكن "صوت مصر" لم يسكت للحظة واحدة، واستمر الإرسال عبر إذاعة دمشق إلى أن تم إصلاح الإذاعة لتعود أقوى مما كانت عليه، وفق ما ذكرته الراحلة في حوار مع جريدة الشرق الأوسط.

6- أطلق عليها لقب "مطربة السلطة" بحكم زواجها من وزير الداخلية الأسبق "النبوي إسماعيل"، الذي كانت تربطه صلة قرابة بالرئيس الراحل أنور السادات، فكانت تغني للرئيس حتى بعد دخولها مجلس الشعب، حينما غنت له "يا سادات" مطالبة إياه بالبقاء في منصبه مدى الحياة وهو ما قوبل بالتصفيق الحاد.

7- شاركت في عدد من الأفلام السينمائية مثل: "أسرار الناس" عام 1951، و"أرض السلام" عام 1957، و "أنا وأنت" عام 1950.

8- دخلت مجلس الشعب بعد 10 أعوام من العمل الفني في نوفمبر من عام 1971، وظلت عضوًا به لمدة 36 عامًا دافعت خلالها عن المرأة بشراسة، وطالبت بأحقية حصولها على معاش في حال الزواج بعد سن الستين، ورفعت شعار "المرأة نصف المجتمع"، وتعتبر ثاني سيدة تتولى رئاسة لجنة في تاريخ البرلمان.

9- استطاعت أن تقدم خدمات متنوعة لأبناء دائرتها مثل مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق وبناء المدارسة وإنشاء 5 مراكز شباب، بجانب مؤسسات خيرية لرعاية الفقراء، لذا أطلق اسمها على دائرتها وأصبحت المنطقة باسم "فايدة كامل".

10- توفيت في يوم 21 أكتوبر من عام 2011 عن عمر ناهز 79 عامًا.