تزوج خالة فنانة شهيرة وكرمه «السادات».. ما لا تعرفه عن محمد الديب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق نجوم أدوار الشر في السينما على مدار تاريخها قدرا ليس باليسير من الشهرة، فعادة ما كانت تستفز الشخصية الشريرة في الفيلم مشاعر المشاهدين، ومن ثم يحتفظ المشاهد بملامح ذلك الممثل الذي قدم دورا أغضبه، حتى إذا قابله في الشارع سبه وشتمه، مثلما كان يحدث مع توفيق الدقن، الذي لطالما لاحقه الجمهور في الشارع، رغبة في الانتقام منه بسبب أدواره الشريرة، فلم تكن ثقافة الجمهور آنذاك مدركة لطبيعة الممثل كفرد، وطبيعة الشخصية التي يلعبها، ولأن القنوات التليفزيونية لما تكن قد ظهرت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، لم يكن يعلم الجمهور بشخصية الممثل الحقيقية، وظلت الصورة الذهنية عن الممثل من خلال أعماله فقط.

محمد الديب كان واحدا من المتميزين في تأدية دور الشرير الظريف، ولكنه لم يحقق شهرة واسعة وممتدة لأجيال لاحقة، نظرا لأحجام أدواره الثانوية، وكذلك لأنه تألق على المسرح أكثر من السينما، ولسوء الحظ لم يكن يتم تسجيل المسرحيات في تلك الفترة، إذ إنه من مواليد 4 أكتوبر 1908، وحينما بدأ نشاطه الفني كان من خلال المسرح مع الفنان الراحل نجيب الريحاني، ثم انتقل إلى العمل بالسينما في منتصف الثلاثينيات، وقدم العشرات من الأدوار المساعدة.

ومن أهم الأفلام التي عمل بها كانت: "الشاطر حسن، الأستاذة فاطمة، حسن ومرقص وكوهين، عفريت سمارة، بسلامته عايز يتجوز"، كما عمل مع الفنان أمين الهنيدي في المسرح والسينما، من خلال تقديمه أيضا لأدوار الشرير خفيف الظل، ولقد ترك بصمته الخاصة في العدد القليل من الأفلام التي قام بها، إلى جانب المسرحيات التي لم تسجل معظمها ومنها: "30 يوم في السجن، إلا خمسة"، وصولا إلى مسرحية "حسن حسنين حسونة"، التي كانت آخر أعماله.

شاهد أيضا

من المواقف الطريفة التي رويت عن الفنان الراحل، أنه حينما كان يعمل في مسرحية "كلام في سرك"، مع نجيب الريحاني، وميمي شكيب، وكان يقوم بدور خطيبها السابق، التي تركته لتتزوج صوريا من شخص آخر، لعب دوره فنان كان يُدعى عبد العزيز أحمد، وكانت مشاهد الرواية تقتضي أن يحضر خطيبها السابق، محمد الديب، إلى منزل الزوجية بحُجة أنه "خادم"، ثم ينتهز فرصة انفراده بميمي ويُقبلها عنوة، وعندئذ يدخل الزوج الصوري، عبد العزيز أحمد، ويضبطهما متلبسين فيثور لكرامته، إلا أنه حدث ذات مرة وأن تأخر عبد العزيز أحمد في الدخول إلى المسرح في اللحظة المناسبة، فاستغل "الديب" ذلك وأخذ يُمطر "ميمي" بالقبلات تغطية للموقف، فثارت هي وصاحت بصوت مسموع: "ما تدخل يا.. يا عبد العزيز!" وضج الجمهور بالضحك.

تزوج محمد الديب من الفنانة جمالات زايد، خالة الفنانة الراحلة معالي زايد، وبعد تقديمه لآخر أدواره المسرحية، اعتزل الفن، وكرمته الدولة في عيد الفن خلال عصر الرئيس الراحل أنور السادات، وظل بعيدا عن الأضواء إلى أن توفي في 21 أكتوبر عام 1979 عن عمر ناهز 71 عاما.