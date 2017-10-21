أثناه الشعراوي عن الاعتزال وطرد من قبر الرسول.. 12 معلومة عن «الفدائي»

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ثورة جامحة لم يجتهد يومًا في وأدها بداخله، منذ أن كان فدائيًا شابًا يقاوم الصهاينة، إلى أن أصبح ممثلًا محترفًا يزلزل بأدائه الملتهب خشبة المسرح، فينقل روحه الثورية إلى المشاهد، فكان خطره وتأثيره لا يقارن بغيره من الزملاء، خاصة وأنه عاش من أجل رسالة اجتهد في توصيلها بشتى الطرق، وانتهى إلى أن الفن ربما يكون هو الطريقة المثلى لذلك بحكم موهبته التي خرجت إلى النور متأخرًا.

ويرصد لكم (التحرير - لايف) 12 معلومة عن الفنان الثوري حسن عابدين بالتقرير التالي..



1- ولد في 21 أكتوبر من عام 1931 بمحافظة بني سويف في صعيد مصر لأب من كبار أعيان البلد، عرف عنه غلظة الطباع.

2- عشق الشعر الجاهلي، وكون مع زملائه جماعة للخطابة، ثم انضم لفريق المسرح بقصر الثقافة التابع لمدينته.

3- انضم في صغره إلى المقاومة الفلسطينية، وكان يقوم بتنفيذ العمليات الفدائية، فُحكم عليه بالإعدام بعد قتله جنديين من الصهاينة، وأثناء جلسة محاكمته اقتحم زميله قاعة المحكمة وهو يرتدي حزام ناسف، مهددًا بتفجير القاعة بمن فيها إذا لم يطلقوا سراحه، فهرب معه وعاد إلى مصر، وكان عمره 17 عامًا.

4- تطوع بالجيش عقب ثورة يوليو 52 وهو في عمر الـ 21 عامًا، ثم انضم للمسرح العسكري بصحبة الفنان حسن حسني، وكان بصدد تمثيل دور "كليبر" في مسرحية عن الاستعمار الفرنسي من تأليف الرئيس جمال عبد الناصر شخصيًّا،

لكنها أُلغيت.

5- تفرغ للتمثيل بشكل كامل بعد تركه للجيش، ولأن والده كان معارضًا لنشاطه الفني، ظل الشاب يمثل سرًّا مع الفرق المسرحية.

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6- انضم إلى فرقة عميد المسرح العربي "يوسف بيك وهبة"، وقدم معه عددًا كبيرًا من المسرحيات التي لم تسجل بالتليفزيون، فلم يعرفه أحد من الجمهور.

7- عرفه الجمهور لأول مرة وهو في عمر الـ 44 عامًا في عام 1975، وذلك بعد ربع قرن من التمثيل في الظل.

8- ذاع صيته، ولمع نجمه في منتصف السبعينيات، وقدم عددًا من المسرحيات التي حققت دويًّا هائلًا مثل "ع الرصيف" مع سهير البابلي، و"افرض" و"قسمتي".

9- كان يكره الخروج عن النص أثناء التمثيل على المسرح، وهدد ذات مرة بالانسحاب من مسرحية بسبب خروج وحيد سيف وحسين الشربيني عن النص كثيرًا، ولم يعد إلا بعد أن حصل على وعد منهما بالالتزام بالنص المحدد.

10- لم يكن يميل إلى السينما، لذا قدم عددًا قليلًا من الأفلام مثل "الشيطان امرأة" و"سنة أولى حب" و"فيفا زلاطا" و"عودة ريا وسكينة"، فيما قدم عددًا لا بأس به من المسلسلات خاصة في حقبة الثمانينيات، والتي حققت نجاحًا واسعًا مثل "آه يا زمن"

و"أرض النفاق".

11- تعرض للاكتئاب في حياته مرتين، الأولى حينما ذهب إلى أرض الحجاز لتأدية العمرة، وفور زيارته لقبر النبي، قام بطرده أحد الحراس بحجة أنه ممثل، فخرج باكيًا وعزم على اعتزال الفن، لولا تدخل صديقه إبراهيم الشامي، الذي أخذه

إلى الشيخ متولي الشعراوي، فأقنعه بالبقاء لأنه يقدم فنًا هادفًا ومستنيرًا، ولكن الاكتئاب عاد إليه مرة أخرى حينما شارك في حملة دعائية لشركة "شوبيس" فتعرض لهجوم شرس، والتي رفض بعدها عروض إعلانات كثيرة بسببه.

12- رحل في 6 نوفمبر من عام 1989 بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الدم.