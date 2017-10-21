ضبط 627 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
ضبط 627 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
09:10 ص السبت 21 أكتوبر 2017
أرشيفية
سوهاج- عمار عبد الواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم السبت، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 627 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ، ورادار، ومخالفة علي نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تنفيذ 730 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج
-
ضبط 712 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
-
ضبط 232 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج
-
القبض على 20 عنصرا إجراميا بحيازتهم أسلحة غير مرخصة في قنا
إعلان
إعلان