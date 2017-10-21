قتلى في حريق بسفينة نفط قبالة تكساس

واشنطن- (أ ش أ):

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد آخر بعد أن اشتعلت النار في سفينة نفط يقطرها زورق مما أدى لحدوث انفجار قبالة ساحل ولاية تكساس الأمريكية على خليج المكسيك.

وأوضح مسؤولون - حسبما أفاد راديو "سوا" الأمريكي صباح اليوم السبت - أن السفينة كانت تحمل نحو 133 ألف برميل من النفط الخام عندما حدث الانفجار في الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

من جانبه، قال ريك آدامز منسق إدارة الطواريء بمدينة بورت أرانساس إن الشخص القتيل لم تحدد هويته بعد، لافتا إلى أن ستة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 8 تم إنقاذهم دون أي إصابات خطيرة.