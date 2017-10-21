أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قتلى في حريق بسفينة نفط قبالة تكساس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قتلى في حريق بسفينة نفط قبالة تكساس

08:37 ص السبت 21 أكتوبر 2017

قتلى في حريق بسفينة نفط قبالة تكساس

حريق بسفينة نفط - ارشيفية

واشنطن- (أ ش أ):

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد آخر بعد أن اشتعلت النار في سفينة نفط يقطرها زورق مما أدى لحدوث انفجار قبالة ساحل ولاية تكساس الأمريكية على خليج المكسيك.

وأوضح مسؤولون - حسبما أفاد راديو "سوا" الأمريكي صباح اليوم السبت - أن السفينة كانت تحمل نحو 133 ألف برميل من النفط الخام عندما حدث الانفجار في الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

من جانبه، قال ريك آدامز منسق إدارة الطواريء بمدينة بورت أرانساس إن الشخص القتيل لم تحدد هويته بعد، لافتا إلى أن ستة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 8 تم إنقاذهم دون أي إصابات خطيرة.

هذا المحتوى من

dda9463242.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا إلى 33 قتيلا

    أخبار

  • طالب يقتل شرطيا أمريكيا بجامعة في ولاية تكساس

    أخبار

  • وفاة الرئيس الأسبق للسلفادور "كالديرون" عن عمر ناهز 69 عاما

    أخبار

إعلان

14d894d9d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي