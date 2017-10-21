العثور علي جثة طفل حديث الولادة بمقابر في سوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

تكثف مباحث سوهاج جهودها بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، السبت، لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة بالمقابر دائرة قسم أول سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج بالعثور على جثة لطفل "حديث الولادة" داخل سور المقابر دائرة القسم.

تبين أن الجثة لطفل ذكر حديث الولادة يبلغ من العمر حوالي يوم ملفوف بقطعة من القماش مربوطة الحبل السري، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

تم نقلها لمشرحة مستشفي سوهاج العام، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3668 إداري القسم لسنة 2017.​