لأول مرة في مصر.. نجاح تجربة لتوليد الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي

كفرالشيخ- (أ ش أ):

نجح مهندسو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالتعاون مع خبراء ألمان في إمكانية إنتاج وتوليد الكهرباء من ناتج مخلفات الصرف الصحي لأول مرة في مصر.

وأكد المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ في تصريح اليوم السبت، أن هذه التجربة تتم بالتعاون الجانب الألماني وسوف يتم الانتهاء من الإنتاج الفعلي نهاية ديسمبر القادم بعد أن تم الانتهاء من الأعمال المدنية للتجربة التي يتم تنفيذها علي مساحة 3 أفدنة بمحطة الصرف الصحى بسخا ويجري حاليا تركيب الأعمال الميكانيكية.

وأشار إلى أن التجربة تدر دخلا لشركة مياه الشرب قيمته 100 ألف جنيه لإيجار الفدان الواحد للشركة المنفذة لهذه التجربة وهي شركة مصرية ألمانية ويقدر إنتاج التجربة بـ 2 ميجاوات.