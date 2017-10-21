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الخارجية: دماء شهدائنا تروي تراب الوطن عازمة على اقتلاع الإرهاب

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مصراوي Masrawy

الخارجية: دماء شهدائنا تروي تراب الوطن عازمة على اقتلاع الإرهاب

08:34 ص السبت 21 أكتوبر 2017

الخارجية: دماء شهدائنا تروي تراب الوطن عازمة على اقتلاع الإرهاب

الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن ‏الإرهاب الخسيس يتسلل في جُنح الظلام مختبئًا في أوكار الْخِزْي والعار.

وتعليقا على العملية الارهابية الخسيسة التي وقعت بالواحات أمس، كتب أبو زيد - فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" صباح اليوم السبت- "إن دماء شهدائنا تبقى تروي تراب الوطن عزماً علي اقتلاع جذور الإرهاب الشيطانية".

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، قال إن عدد الضباط الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، أمس الجمعة، ارتفع إلى 23 ضابطًا (7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة).

وأضاف المصدر –رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن إطلاق النار على مأمورية قوات الشرطة، أسفرت عن استشهاد 35 مجنداً.

وأوضح المصدر أن أسماء بعض شهداء الشرطة كالآتي: العميد سيد فوزي ، والعقيد امتياز كامل، والعقيد أحمد الدرديري، والمقدم حازم إبراهيم، والمقدم أحمد إبراهيم، والمقدم مصطفى الوتيدي، والمقدم أحمد عبد النبي، والمقدم شريف عمر،والمقدم خالد دبور، المقدم محمد هارون ، والمقدم أحمد فايز، والمقدم محمد عبد الفتاح، والمقدم أحمد جاد، والرائد أحمد السيد، والرائد محمد وحيد، والنقيب إسلام دهشور، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب كريم أسامه، والنقيب محمد وحيد، والنقيب محمد عبد الفتح، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب أمد مشهور، والملازم أول أحمد حافظ شوشه.

 

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