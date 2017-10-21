السيسي يدشن اليوم مشروع مدينة العلمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان

القاهرة- (مصراوي):

يدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع مدينة العلمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات 40 مليار جنيه وتوفر 140 ألف فرصة عمل، ويعمل بها 21 شركة لتنفيذ 15 برجا سكنيا إداريا و7 بحيرات ومنطقة تجارية وترفيهية.

كما يشارك الرئيس في اليوبيل الماسي وإحياء الذكرى الـ 75 لمعركة العلمين، ونهاية الحرب العالمية الثانية بمشاركة ممثلي أكثر من 50 سفيرا وقنصل دولة أجنبية وعدد كبير من أسر ضحايا الحرب العالمية الثانية والمحاربين القدماء الذين شاركوا في هذه المعركة وبحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية.