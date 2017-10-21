3 قتلى و8 مصابين في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة أجرة بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة نطاق محافظة بنى سويف، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بنى سويف العام.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف 3 جثث وهم (علاء سيد عبد الحكم محمد 45 سنة مقيم طحا الأعمدة مركز سمالوط، ناصر أحمد رسمي مرسى 47 سنة مقيم طحا الأعمدة مركز سمالوط جثة هامدة، يونان إسحق وديع 27 سنة مقيم مركز سمالوط وتوفى أثناء عمل اللازم والإسعافات الأولية).

فيما أصيب 8 أشخاص وهم (رمزي فاروق نخنوخ ١٨سنة مقيم قرية طحا الأعمدة مركز سمالوط، ميلاد يحيى ضوادرس 27 سنة مقيم قرية طحا الأعمدة سمالوط، سائق بمطار القاهرة الدولي، محمد إبراهيم محمد 48 سنة مقيم العمرانية الجيزة، منى أحمد محمد عمار 44 سنة مقيمة الجيزة، ميلاد ثابت ثالوث ٤٣ سنة مقيم طحا الأعمدة مركز سمالوط،عيد إسحق جرجس ٢٩سنة مقيم مركز سمالوط، يوسف رضا حبيب ٢٣ سنة مقيم مركز سمالوط المنيا، فهمى فرج فهمى ٤٠ سنة، مقيم طحا الأعمدة مركز سمالوط جميعهم مصابين بكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم) وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفى

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ودلت التحريات الأولية أن سيارة أجرة قيادة ناصر أحمد رسمي مرسي مقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا كانت فى اتجاهها إلى محافظة القاهرة تقل مجموعة من الركاب بمركز سمالوط أغلبهم كان لدية مقابلة في إحدى الشركات بالقاهرة.

وأضافت التحريات أن انفجار إطار السيارة أدى إلى اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق ما أسفر عن انقلابها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.