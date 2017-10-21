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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، أن يسود طقس معتدل شماًلا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية . 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

وسط الدلتا 19 27

الإسكندرية 20 26

بلطيم 18 26

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 15 28

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 16 29

السويس 18 29

رأس سدر 20 28

نخل 14 27

نويبع 22 28

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طابا 17 27

سانت كاترين 12 24

الطور 21 27

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 21 31

مرسى علم 20 29

الفيوم 18 28

بنى سويف 18 28

المنيا 18 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 31

قنا 18 32

الأقصر 18 33

أسوان 20 34

أبو سمبل 19 32

الوادى الجديد 18 32

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 30

رأس حدربة 22 29

حلايب 24 29

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