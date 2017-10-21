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الدفاع يترافع في محاكمة 120 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

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مصراوي Masrawy

الدفاع يترافع في محاكمة 120 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

07:00 ص السبت 21 أكتوبر 2017

كتب - محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطر، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

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