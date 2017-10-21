وقوف كبار السن في المواصلات العامة "مفيد".. والسبب

كتب - هشام عواض:

أولوية الجلوس في المواصلات العامة لكبار السن، تعتبر نوعًا من الاحترام لهم، إلا أن باحثًا في جامعة أكسفور أكد على ضرورة أن يكون كبار السن أكثر نشاطًا للحفاظ على صحتهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قال البروفيسور وير جراي، الباحث في جامعة أكسفورد، ومستشار الصحة في بريطانيا، إن الوقوف مفيد لصحة كبار السن، ويجب تشجيعهم على صعود الأدراج، والمشي لمسافات قصيرة، حتى وأن كانوا يحملون أغراض من حقائب التسوق وغيرها.

وأضاف "جراي" أن كبار السن يجب أن يحفاظوا على صحتهم، من خلال عدة نشاطات، ومن بينها المشي لمدة 10 دقائق يوميًا، لتجنب أن يصبحوا عالة وعبئًا على المجتمع.

وتابع "جراي"، "لا تشجع والديك الكبيرين في السن على استخدام المصاعد والأدراج المتحركة دومًا، وعليك أن تفكر مرتين، قبل أن تترك مقعدك في الحافلة لشخص كبير في السن، فالوقوف تمرين ضروري جدًا لصحته".

وأكد على أنه يجب أن يزيدوا من نشاطهم البدني، وكل شخص بالغ وخاصة كبار السن، يجب أن يقوم بنشاط بدني معتدل لمدة 150 دقيقة كل أسبوع.

ويجب على المرضى من كبار السن في المستشفيات أن يقوموا ببعض التمارين البسيطة بالقرب من السرير، والمشي في ممرات المستشفى من وقت لآخر حفاظًا على صحتهم.