اليوم.. نظر دعوى تطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

كتب - محمود السعيد:

تنظر الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، الطعن المقام من السفير إبراهيم يسرى، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتيهما، وذلك لمسؤوليتهما عن تصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية، على حد قول الدعوى، مطالبا بالامتناع عن التفريط في ثروات مصر، لاحتياج الشعب إليها.