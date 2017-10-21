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استكمال محاكمة "بديع" و13 آخرين في "أحداث البحر الأعظم" اليوم

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مصراوي Masrawy

استكمال محاكمة "بديع" و13 آخرين في "أحداث البحر الأعظم" اليوم

04:00 ص السبت 21 أكتوبر 2017

محمد بديع

كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين، من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

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