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بالصور- "أمير المداحين" يُحيي حفله السنوي بمولد الدسوقي في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور- "أمير المداحين" يُحيي حفله السنوي بمولد الدسوقي في كفر الشيخ

03:34 ص السبت 21 أكتوبر 2017

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"المطعم المحمول" بالإسكندرية.. "إسلام" حقق حلمه برأسمال 2000 جنيه

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أحيا المنشد الديني الشيخ ياسين التهامي، الملقب بـ"أمير المداحين"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حفله السنوي، في ختام مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بكفرالشيخ، في الساحة الخارجية لمسجد الدسوقي، وسط تجمع وحضور الآلاف من أهالي المدينة، والمحافظات المجاورة لها، والزائرين من أنحاء الجمهورية.

وشهد الحفل زحامًا شديداً للغاية، وحدوث مشادات كلامية حادة بين الحين والآخر، بين المواطنين وبعضهم البعض، بسبب تدافعهم للوقوف أمام المنصة.

فيما قام آخرون بعمل حلقات ذكر متواصلة، أثناء القاء التهامى للاناشيد الدينية، والتى شملت المدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولياء الله الصالحين.

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