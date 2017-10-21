المنيا تستعد لاستقبال جثمان مقدم شرطة استشهد في حادث الواحات الإرهابي

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سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة المنيا، عقب علمهم باستشهاد المقدم محمد وحيد حبشي مصيحلي، 35 سنة، في الحادث الإرهابي الذي وقع بطرق الواحات.

يذكر أن الشهيد من أبناء مدينة المنيا، وهو نجل اللواء وحيد حبشي نائب مدير أمن السويس الأسبق، ومتزوج ولديه طفلين، هما جودي 6 سنوات وأحمد 4 سنوات، وهو الابن الأكبر لوالده.

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وعمل الشهيد حبشي، بعد تخرجه من كلية الشرطة، معاون مباحث بقسم شرطة المنيا، ثم انتقل للعمل بوحدة مباحث مركز المنيا، وآخر محطاته بجهاز الأمن الوطني بالقاهرة، وترقى إلي رتبة مقدم في يوليو الماضي، وكان ضمن المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية خارجة عن القانون في طريق الواحات، واستشهد في موقع الحادث ضمن 29 آخرين، خلال اشتباكات دارت مع الإرهابين.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الشهيد، إنه من المقرر أن يصل جثمان الشهيد اليوم، لتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بشرق النيل في منطقة زاوية سلطان.