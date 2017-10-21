آخر ما كتبه الشهيد شوشة: "الواحات.. أحلى 24 ساعة دي ولا أيه"- صورة

السويس- حسام الدين أحمد:

كان الشهيد الملازم أول أحمد شوشة، سعيدًا بمشاركته في عملية الواحات التي علم قبل تنفيذها بساعات، فسجل في شعوره على صفحته بموقع الصور "انستجرام".

وكتب الشهيد شوشة، ابن محافظة السويس، الذي تخرج في كلية الشرطة العام الماضي، قائلاً: "الواحات.. شكلها أحلى 24 ساعة دي ولا أيه".

وأتبع عبارته التي سجلها بـ "الفرانكو" جملة أخرى عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في عملية الواحات التي كان الهدف منها القضاء على بؤرة إرهابية، وسجل أحمد "ولسة اللي جاي أحلى".

وتداول أصدقاء الشهيد أخر ما دونه الشهيد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف كان سعيدًا بالعملية، التي نال فيها الشهادة، وكأنه كان يشعر بأنه سيلقى ربه في العملية.

كانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، مساء أمس الجمعة أسفر عن استشهاد 16 شرطيا.